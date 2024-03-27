وزارة الصحة شجبت الغارة الاسرائيلية على الهبارية: نضع هذه الخروقات برسم المجتمع الدولي

شجبت وزارة الصحة العامة "بأشد العبارات الغارة التي استهدفت مركز جمعية الإسعاف اللّبناني - جهاز الطوارئ في الهبارية ما أدى إلى استشهاد سبعة مسعفين" .



وأكدت الوزارة في بيان أن إصرار إسرائيل على تكرار اعتداءاتها على المراكز الصحية لن يؤدي إلى التغاضي عن هذه الجرائم التي تتمادى قوات الاحتلال في ارتكابها منذ بدء عدوانها على الجنوب.



وأعادت وزارة الصحة العامة التأكيد على أن هذه الاعتداءات المرفوضة تخالف القوانين والأعراف الدولية لا سيما اتفاقية جنيف التي تشدد على ضرورة تحييد المراكز الصحية والعاملين الصحيين الذين يقومون بعمل طبي وانساني لا يمكن عرقلته او جعله موضع استهداف في هذه الظروف القاسية.



ووضعت هذه "الخروقات الخطرة برسم المجتمع الدولي ولا سيما المنظمات الدولية الانسانية وفي مقدمها منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الاحمر التي تشدد انظمتها ودساتيرها على ضرورة حماية العاملين الصحيين ومراكزهم ووسائل النقل التابعة لهم".