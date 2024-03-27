انقطاع في شبكة الاتصالات لشركة alfa وشبكة الانترنت التابعة لها

شهد عدد من المناطق اللبنانية انقطاعًا في شبكة الاتصالات لشركة alfa وشبكة الانترنت التابعة لها.



وأفادت معلومات للـ LBCI بأنّ العطل تقنيّ ولم تُعرف أسبابه بعد.



وتجري المتابعة مع كل من وزارة الاتصالات وأوجيرو، لمعالجته.



في غضون ذلك، ينفذ موظفو أوجيرو إضرابًا تحذيريًا مع عدم الحضور للمطالبة بحقوقهم.