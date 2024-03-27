الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج Ramadan Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

انقطاع في شبكة الاتصالات لشركة alfa وشبكة الانترنت التابعة لها

أخبار لبنان
2024-03-27 | 07:18
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
انقطاع في شبكة الاتصالات لشركة alfa وشبكة الانترنت التابعة لها
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
انقطاع في شبكة الاتصالات لشركة alfa وشبكة الانترنت التابعة لها

شهد عدد من المناطق اللبنانية انقطاعًا في شبكة الاتصالات لشركة alfa وشبكة الانترنت التابعة لها.

وأفادت معلومات للـ LBCI بأنّ العطل تقنيّ ولم تُعرف أسبابه بعد.

وتجري المتابعة مع كل من وزارة الاتصالات وأوجيرو، لمعالجته. 

في غضون ذلك، ينفذ موظفو أوجيرو إضرابًا تحذيريًا مع عدم الحضور للمطالبة بحقوقهم. 

أخبار لبنان

آخر الأخبار

الاتصالات

لشركة

وشبكة

الانترنت

التابعة

LBCI التالي
كركي كلف مكتب حلبا قبض إشتراكات الضمان
لجنة الإقتصاد ناقشت موضوع "النافعة"... واتفاق على وضع رؤية لإيجاد حل ينهي معاناة اللبنانيين
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-02-18

الجزيرة عن هيئة البث الإسرائيلية: جهات معادية حاولت الاستيلاء على شبكة الاتصالات مع طائرة لشركة العال لتغيير وجهتها

LBCI
آخر الأخبار
2024-01-12

الجزيرة: انقطاع شبكة الاتصالات والإنترنت عن مناطق واسعة في قطاع غزة

LBCI
أخبار لبنان
2024-03-21

بيان لوزارة الاتصالات حول منشئي شبكات خدمات الانترنت من دون ترخيص

LBCI
امن وقضاء
2024-02-29

فيديو بشأن مواقع صواريخ وشبكة أنفاق في جبيل وكسروان.. بيان توضيحي من الجيش

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:57

إطلاق المستند التعريفي البديل عن إخراج القيد

LBCI
أخبار لبنان
08:46

مجزرة بلدة الهبارية... ماذا في تفاصيلها؟

LBCI
أخبار لبنان
08:27

موظفو أوجيرو: لن يتم إصلاح أعطال الإنترنت اليوم وسنعود غدًا إلى العمل

LBCI
أخبار لبنان
07:24

22 رسالة وشكوى ضد إسرائيل منذ بدء اعتداءاتها على لبنان

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
رياضة
2023-10-07

نيمار يستقبل طفلته من عارضة الأزياء برونا بيانكاردي...وهذا هو اسمها! (صور)

LBCI
منوعات
2024-01-01

ماذا قالت ماغي فرح لمواليد برج العقرب لعام 2024؟ (فيديو)

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2024-02-21

دماغ الرجل لا يشبه دماغ المرأة... دراسة جديدة تكشف أمورًا مهمة!

LBCI
منوعات
07:50

منظمة الصحة العالمية تحذر: طفل من كل ستة يتعرّض للمضايقة عبر الإنترنت

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:57

إطلاق المستند التعريفي البديل عن إخراج القيد

LBCI
أخبار لبنان
08:46

مجزرة بلدة الهبارية... ماذا في تفاصيلها؟

LBCI
أخبار دولية
07:14

متظاهرون مؤيدون لفلسطين قطعوا كلمة بايدن

LBCI
امن وقضاء
00:49

شهداء في صفوف متطوعين في جمعية الإسعاف اللبنانية في ضربة اسرائيلية على مركز الهبارية (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
14:40

سقوط جسر بالتيمور... ماذا يقول خبراء الهندسة عن الحادث؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:38

"وعيتي" ... عرض فني فردي للمسرحي زياد مروان النجار

LBCI
رياضة
14:33

الجالية اللبنانية في أستراليا تظهر مساندتها لمنتخب الأرز لكرة القدم على الحلوة وعلى المرة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:24

ماذا يفعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في إيران؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:21

أهالي رميش يخرجون عن صمتهم: "لا لاستخدام بلدتنا كمنصة صواريخ "

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
امن وقضاء
00:49

شهداء في صفوف متطوعين في جمعية الإسعاف اللبنانية في ضربة اسرائيلية على مركز الهبارية (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
14:44

متحدث عسكري إسرائيلي يؤكد وفاة مروان عيسى نائب القائد العسكري لحركة حماس

LBCI
أخبار لبنان
00:51

بعد استهداف الجيش الإسرائيليّ بلدة الهبارية... حزب الله يصدر بيانًا

LBCI
خبر عاجل
10:34

وزارة الخزانة الأميركية: الولايات المتحدة تصدر عقوبات لاستهداف الوسطاء الماليين والتجاريين للحوثيين وحزب الله اللبناني وفيلق القدس الإيراني

LBCI
منوعات
17:20

لافتة معلقة أمام أحد المطاعم صدمت الجميع... "يا صوفيا.. هل أنت نادمة الآن؟"! (صورة)

LBCI
صحة وتغذية
10:53

تهديد كبير للصّحة...خبير يُحذّر من شرب الماء قبل النّوم

LBCI
آخر الأخبار
02:52

المقاومة الاسلامية: ردًا على ‏المجزرة التي ارتكبها العدو الصهيوني في بلدة الهبارية قصف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية صباح يوم الأربعاء مستعمرة كريات شمونة وقيادة اللواء ‌‏769 في ثكنة كريات شمونة بعشرات الصواريخ.

LBCI
آخر الأخبار
20:08

‎استهداف مركز الطوارئ والإغاثة الاسلامية في الهبارية بغارة جويّة ووقوع اصابات

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More