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كركي كلف مكتب حلبا قبض إشتراكات الضمان
أخبار لبنان
2024-03-27 | 07:20
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كركي كلف مكتب حلبا قبض إشتراكات الضمان
بناءً على ضرورات العمل التي تقضي بتسهيل معاملات المواطنين، واستكمالًا منه في مسار تحديث وتحسين أساليب العمل وآليات تقديم الخدمات للمضمونين وأصحاب العمل لاسيما "عن بعد" والتي فعلت مؤخرًا عبر الخدمات التي يوفّرها موقع الصندوق الالكتروني الرسمي التفاعلي وتجاوبًا مع المراجعات التي وردت إلى إدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي من جهات متعددة في ما خص حاجة المضمونين في قضاء عكار إلى مكتب يؤمن خدمة قبض الإشتراكات تحول دون قصدهم مكاتب إقليمية بعيدة لسدادها (مكتب طرابلس)، أصدر المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي بتاريخ 20/3/2024 قرارًا حمل الرقم 172 قضى بموجبه تكليف مكتب حلبا بمهام قبض اشتراكات الفئات الخاصة (مختارين، أطباء، مضمونين اختياريين ومتقاعدين) وذلك اعتبارًا من 1/4/2024، طالبًا إلى جميع المسؤولين المعنيين في الصندوق اتخاذ كافة القرارات الإدارية والتقنية اللازمة لتنفيذ هذا القرار، وبخاصة لناحية تعديل برامج المكننة.
وتأتي هذه الخطوة عطفًا على قرارات مثيلة سابقة شملت مكاتب الضمان في بتغرين والبترون وتبنين من أجل تخفيف عبء أكلاف الانتقال والنقل على المضمونين وبخاصة في هذه الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة.
كما أكد المدير العام أنه سيقوم بكل ما يلزم من خطوات تطويرية حتى دقائق الأمور من أجل إعادة انتظام العمل في الصندوق فيتمكن مجددًا من لعب دوره كصمام للأمان الصحي والإجتماعي لثلث الشعب اللبناني.
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