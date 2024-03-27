22 رسالة وشكوى ضد إسرائيل منذ بدء اعتداءاتها على لبنان

أودعت وزارة الخارجية والمغتربين الأمانة العامة لمجلس الوزراء نسخًا من الرسائل والشكاوى ضد إسرائيل البالغ عددها ٢٢ منذ بدء الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان في شهر تشرين الاول الماضي.



ووثّقت الشكاوى، التي وجهتها الوزارة إلى أمين عام الأمم المتحدة ورئيس مجلس الامن الدوليّ، خروقات إسرائيل للقرار ١٧٠١.



وحثّت أعضاء مجلس الأمن على إدانة هذه الاعتداءات.



وطالبتهم بلجم انتهاكات إسرائيل للسيادة اللبنانية والحؤول من دون نشوب حرب إقليمية واسعة النطاق.