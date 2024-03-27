هذا ما كشفته مصادر مطلعة للـLBCI حول مساعي هوكشتاين بشأن الحدود الجنوبية

على الرغم من حدة الضربات بين الجيش الاسرائيلي وحزب الله، يبدو ان لا توسعة للحرب حتى الان.وفي السياق، أعلن الناطق باسم الجيش الاسرائيلي أن عمق لبنان يتحول الى منطقة حرب، وأن حزب الله بدأ يخاطر، ولكنه اضاف: "نحن لم نتوصل الى اتفاق بعد,لكن نجاح صفقة الاسرى قد يسهم في التوصل الى اتفاق مع لبنان".وفي هذا الاطار، علمت الـLBCI من مصادرَ مطلعة ان التواصل بين الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين وجميعَ الاطراف المعنية بالصراع، يسير في الاتجاه الصحيح للتوصل الى حل ديبلوماسي بضغط من واشنطن المصرّة ِ ليس فقط على التطبيق الكامل للقرار 1701، انما كذلك على تعزيز قدرات الدولة اللبنانية والجيش، تمهيدا لاقرار الاتفاق.