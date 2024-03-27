فرونتسكا أكدت دعم الأمم المتحدة لمبادرة تكتل "الاعتدال الوطني"

فرونتسكا زارت مقر تكتل "الاعتدال الوطني" في الصيفي

زارت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا اليوم، مقر تكتل "الاعتدال الوطني" في الصيفي، والتقت بأعضائه النواب محمد سليمان، سجيع عطية وأحمد الخير.



وقد جرى خلال اللقاء، بحسب بيان للتكتل، شرح المبادرة الرئاسية التي يقوم بها تكتل "الاعتدال" لإنتخاب رئيس للجمهورية، وجديدها في ضوء اللقاءات مع الكتل والقوى النيابية. كما تم البحث في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، وتداعيات الحرب الإسرائيلية المستمرة، منذ أشهر، على غزة وجنوب لبنان.



وأثنت فرونتسكا على "أهمية مبادرة تكتل "الاعتدال"، وما حققته من إيجابيات على صعيد تحريك الملف الرئاسي، مؤكدة "دعم الأمم المتحدة للمبادرة ولكل الجهود الهادفة إلى إنهاء الفراغ الرئاسي".