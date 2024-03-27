الأونروا توقف أحد موظفيها في لبنان عن العمل

تظاهر عشرات الأشخاص اليوم، أمام مكتب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في بيروت بعد أن أوقفت الوكالة أحد الموظفين عن العمل بسبب ما وصفتها بانتهاكات محتملة لقواعد السلوك الوظيفي، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".



وقالت الأونروا لـ"رويترز" إنها منحت المُعلم فتحي الشريف إجازة لمدة ثلاثة أشهر بدون أجر وتجري في غضون ذلك تحقيق في أنشطة "تنتهك الإطار التنظيمي للوكالة الذي يحكم سلوك الموظفين".



وأشارت الوكالة الى أنها لا تستطيع مناقشة المزيد من التفاصيل. كما لم توضح ما إذا كان فتحي الشريف متهما بالانتماء إلى جماعة مسلحة.



وتحدث الشريف اليوم خلال الاحتجاج حيث تجمع حشد من الناس لدعمه. وقال أشخاص عدة لرويترز إنه متهم بالارتباط بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).



وقال شريف في حديث أمام الحشد: "الوظيفة تذهب ونحن نبقى".