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هبة من السلطات البريطانية إلى الجيش اللبناني

أخبار لبنان
2024-03-27 | 16:13
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هبة من السلطات البريطانية إلى الجيش اللبناني
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هبة من السلطات البريطانية إلى الجيش اللبناني

أقيم في اللواء اللوجستي في كفرشيما حفل تسلّم قطع بدل للآليات مقدمة هبة من السلطات البريطانية إلى الجيش اللبناني بحضور السفير البريطاني لدى لبنان Hamish Cowell وقائد اللواء اللوجستي ممثلًا قائد الجيش العماد جوزاف عون، وعدد من الضباط.

وأكد السفير  Cowell مواصلة المملكة المتحدة التعاون مع الجيش اللبناني وتقديم مختلف أشكال الدعم له نظرًا لدوره الأساسي في ضمان الاستقرار والسلم الأهلي في لبنان.

من جهة أخرى، شكر العميد الركن جوني عقل قائد اللواء اللوجستي السلطات البريطانية على الهبة، معتبرا أنها تعزز القدرات اللوجستية والعملانية للمؤسسة العسكرية، وتثبت استمرار الدعم البريطاني في هذه المرحلة الدقيقة.
 
 
 

أخبار لبنان

المملكة المتحدة

الجيش اللبناني

هبة

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