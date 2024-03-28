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معلومات الـLBCI: وزارة الطاقة تطالب شركة Total-Energies بتسليم تقرير نتائج الحفر في البلوك ٩

أخبار لبنان
2024-03-28 | 02:13
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معلومات الـLBCI: وزارة الطاقة تطالب شركة Total-Energies بتسليم تقرير نتائج الحفر في البلوك ٩
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معلومات الـLBCI: وزارة الطاقة تطالب شركة Total-Energies بتسليم تقرير نتائج الحفر في البلوك ٩

أرسلت وزارة الطاقة كتابًا إلى شركة Total-Energies تطالبها بتسليم التقرير المتعلق بنتائج الحفر في البلوك رقم ٩ قبل منتصف نيسان، وفق ما أفادت معلومات الـLBCI. 

وأوضحت المعلومات أنّه تاريخ انتهاء مهلة الـ ٦ أشهر، لإصدار التقرير، علمًا أنّ توتال كانت قد وعدت أكثر من مرة بتسليم التقرير لهيئة إدارة قطاع البترول ومناقشته.

وكان يفترض في هذا السياق توجه وفد من الهيئة إلى باريس في ٢٦ آذار ولكن الشركة الفرنسية أرجأت الزيارة.

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