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عبد الساتر خلال الاحتفال بقدّاس خميس الأسرار: نرفع الصلاة على نية المسؤولين ليتوقفوا عن الاصغاء للخارج
أخبار لبنان
2024-03-28 | 07:36
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عبد الساتر خلال الاحتفال بقدّاس خميس الأسرار: نرفع الصلاة على نية المسؤولين ليتوقفوا عن الاصغاء للخارج
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عبد الساتر خلال الاحتفال بقدّاس خميس الأسرار: نرفع الصلاة على نية المسؤولين ليتوقفوا عن الاصغاء للخارج
رفع رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس عبد الساتر، خلال الاحتفال بقدّاس خميس الأسرار ورتبة الغسل في كاتدرائيّة مار جرجس المارونيّة في بيروت، الصلاة على نية المسؤولين السياسيين في لبنان من الاحزاب كلها حتى يتخلوا عن كبريائهم ويتوقفوا عن الاصغاء للخارج ويفكرون معًا بما يمكن فعله حتى يُبعدوا الحرب عن لبنان.
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