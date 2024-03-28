اقتراح قانون يناهض العنف ضد المرأة

قدّم النواب نجاة صليبا، مارك ضو، حليمة قعقور، سينتيا زرازير، ميشال الدويهي، بولا يعقوبيان وفراس حمدان إلى مجلس النواب اقتراح قانون يتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة.