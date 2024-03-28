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مخزومي: لضرورة إجراء الانتخابات البلدية في موعدها

أخبار لبنان
2024-03-28 | 07:53
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مخزومي: لضرورة إجراء الانتخابات البلدية في موعدها
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مخزومي: لضرورة إجراء الانتخابات البلدية في موعدها

جدد النائب فؤاد مخزومي ضرورة إجراء الانتخابات البلدية في موعدها، بعد التمديد السابق. 

وأقام مخزومي إفطارًا رمضانيًّا تخلله تكريم لمفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان.

وحضر عدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية والإعلامية.

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