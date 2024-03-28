تجمع الاجراء المتقاعدين في القطاع العام ومؤسساته يعلن مطالبه

اعلن تجمع الاجراء المتقاعدين في القطاع العام ومؤسساته مطالبه وهي:



اولا - الاستفادة من تقاعد مريح وذلك بتقاضي معاش تقاعد محترم وليس فتاتا.

ثانيا -العمل الجاد على اعادة احتساب تعويض نهاية الخدمة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بما يتناسب وسعر صرف الدولار في السوق.

ثالثا- اعفاؤنا من اشتراكات الضمان الصحي التي أصبحت عبئا كبيرا فالأجراء المتقاعدين من دون دخل مالي ولا تعويضات حتى الساعة.

رابعا-ان يشمل قانون التقاعد وان يستفيد من التعديلات تلك كل من تقاعد او قبض تعويضا له منذ العام ٢٠١٩ حتى الان حيث ان التعويضات التي صرفت وسوف تصرف لاحقا فقدت كامل قيمتها.