"اليونيفيل": التصعيد يجب أن يتوقف فورا

أعلنت "اليونيفيل" أنها "تشعر بقلق بالغ، إزاء تصاعد أعمال العنف التي تحدث عبر الخط الأزرق في الوقت الحالي"، مشيرة إلى أن "هذا التصعيد تسبب في مقتل عدد كبير من المدنيين وتدمير المنازل وسبل العيش".



وأكدت في بيان، على "ضرورة أن يتوقف هذا التصعيد فورا"، وقالت: "نحن نحث كل الأطراف على إلقاء أسلحتهم وبدء العمل على حل سياسي وديبلوماسي مستدام".



وأشارت "اليونيفيل" إلى أنها على "استعداد لدعم هذه العملية بأي طريقة ممكنة، بما في ذلك من خلال عقد اجتماع ثلاثي بناء على طلب الأطراف".