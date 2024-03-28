إجتماع لسلام مع رؤساء غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان...

عقد وزير الاقتصاد والتجارة الأستاذ أمين سلام اجتماعاً مع رؤساء غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان.



وجرى خلال اللقاء البحث في الإصلاحات الإقتصادية المطلوبة تمهيدًا لإطلاق مبادرة بين القطاعين العام والخاص لتوحيد الحلول بما يتعلق بمستقبل الإقتصاد اللبناني.



وتم التأكيد على التعاون والتنسيق الضروري بين القطاعين العام والخاص، كما تم الاتفاق على العمل المشترك نحو المكننة الكاملة بين الغرف والوزارة استكمالًا لمشروع المكننة التي بدأت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذه.