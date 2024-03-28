عبود استقبل سفير بنغلادش والتقى وفداً من اصحاب شركات الـ "valet parking" في بيروت

استقبل محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود في مكتبه في القصر البلدي، سفير بنغلادش في لبنان السّيّد جافيد تانفير خان، في زيارة جرى خلالها التأكيد على سبل تفعيل العلاقات بين مدينتي دكا وبيروت في العديد من المجالات.



كما التقى عبود وفداً من اصحاب شركات تقديم خدمة ركن السيارات في مدينة بيروت "valet parking"، واستمع منه الى عدد من المطالب، حيث وعد عبود انه سيعمل على دراستها في اسرع وقت ممكن، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة تطبيق القانون في مجال عمل تلك الشركات لجهة عدم ركن السيارات في الاماكن العامة وعدم التسبب في زحمه سير خلال ركن السيارات والتقيد بالتعرفة الرسمية تحت طائلة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين.