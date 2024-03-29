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شهيد في استهداف سيارة في البازورية

أخبار لبنان
2024-03-29 | 04:08
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شهيد في استهداف سيارة في البازورية
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شهيد في استهداف سيارة في البازورية

استشهد شخص في غارة للطيران المسير الاسرائيلي استهدفت سيارة على طريق بلدة البازورية في قضاء صور، وهرعت سيارات الاسعاف لنقل الاصابات.

والتهمت النيران السيارة المستهدفة، وأخرج الدفاع المدني التابع لجمعية كشافة الرسالة الاسلامية الشهيد من السيارة.
 
ولاحقا، نعى حزب الله أحد عناصره علي عبد الحسن نعيم "أبو مهدي" مواليد عام 1974 من بلدة سلعا في قضاء صور.

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