الجيش الإسرائيلي يقول إنه قتل نائب قائد وحدة الصواريخ والقذائف بحزب الله

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم، أنه قتل علي عبد الحسن نعيم نائب قائد وحدة الصواريخ والقذائف التابعة لـ"حزب الله" في غارة جوية على منطقة البازورية في لبنان.



وقال الجيش ان نعيم كان أحد قادة المسلحين المتحالفين مع إيران في مجال إطلاق القذائف ثقيلة الوزنط، مضيفا أنه كان مسؤولا عن التخطيط لهجمات على مدنيين إسرائيليين وشنها.