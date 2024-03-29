"الخارجية" ترحب بقرار محكمة العدل الدولية

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين بـ"قرار محكمة العدل الدولية إصدار تدابير احترازية موقتة جديدة ضمن الدعوى التي رفعتها جنوب افريقيا ضد اسرائيل أمام المحكمة بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في غزة، وخرق التزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها".



وأكدت الوزارة في بيان، "أهمية قرار المحكمة بضرورة السماح بإدخال المساعدات الإنسانية لوقف المجاعة والكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي تتنافى مع جميع القيم الإنسانية والأخلاقية".



كما طالبت الوزارة المجتمع الدولي باتخاذ "اجراءات فورية لوقف الحرب على قطاع غزة، ووقف الانتهاكات الاسرائيلية للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وتطبيق قرار مجلس الامن ٢٧٢٨، إضافة الى التطبيق الشامل والكامل لقرار مجلس الأمن الدولي ١٧٠١ الذي يضمن الهدوء والاستقرار على حدود لبنان الجنوبية، ويوقف الاعتداءات والخروقات الاسرائيلية".