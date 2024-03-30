المديرية العامة للاحوال الشخصية تعلن تجميد القوائم الانتخابية النهائية اليوم

أعلنت المديرية العامة للأحوال الشخصية تجميد القوائم الانتخابية النهائية في الثلاثين من آذار من العام 2024.



واشارت المديرية في بيان الى أنه يحق لأي شخص إعتباراً من نهار الثلاثاء في 2/4/2024 الاستحصال على نسخ عن هذه القوائم، من دائرة مشغل القوائم الانتخابية في المديرية العامة للأحوال الشخصية، وذلك على أقراص مدمجة تتضمن القوائم الانتخابية النهائية الخاصة بكل دائرة إنتخابية صغرى، لقاء بدل يساوي 1،000،000 ل.ل. يستوفى بإشعارات دفع الرسم المالي الصادرة عن مكاتب الشركات التي تعاقدت معها وزارة المالية لاستيفاء الضرائب والرسوم.