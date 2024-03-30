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حمية من الضنية: الدولة جاءت لتحتضن هذه المنطقة

أخبار لبنان
2024-03-30 | 07:50
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حمية من الضنية: الدولة جاءت لتحتضن هذه المنطقة
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حمية من الضنية: الدولة جاءت لتحتضن هذه المنطقة

أكد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال  علي حمية أن "الضنية وجوارها، والتي  لطالما وصفها البعض بأنها من المناطق المحرومة، لا بل أنها تكاد تكون منسية من قبل مختلف إدارات الدولة الرسمية، ولأجل هذا وذاك، وتصميماً منّا على قلب هذه الصورة وعكسها، كان وجودنا اليوم هنا للبدء بمعالجة ملف الإنهيارات على الطرقات الرئيسية في لبنان من الضنية تحديداً، والتي نريدها رسالة إيجابية للأهل في المنطقة، بأننا في الوزارة نصرُّ ومن خلال البدء بملف معالجة الإنهيارات على طرقات لبنان، من الضنية تحديداً، بأن الدولة على مستوى وزارة الأشغال العامة والنقل جاءت لتحتضن هذه المنطقة، وبكافة الإمكانات المتوفرة لديها، لا بل أننا نعتبر، ومن خلال التوجيه المعطى لكافة المعنيين فيها، بالبدء فوراً بالكشف عن حالة طرقاتها تمهيداً للبدء بأعمال الصيانة عليها، هي  صيانة بين الدولة ومناطقها كافة، ولا سيما في الشمال العزيز" .


كلام حمية أتى خلال جولة له على موقع الإنهيار على طريق السفيرة ـ الضنية.

وقال: "إن البعض من أهل الضنية وبعض المناطق التي تشبهها لطالما اعتبرت من المناطق المنسية إذا أجاز التعبير، لا بل من المناطق المحرومة أيضاً، ولأجل ذلك فإننا في وزارة الأشغال العامة والنقل سنعمل على كسر  هذه القواعد، وسنقوم بقلب هذه الصورة"، مضيفاً بأن "النهج الذي كان سائداً لابد من تغييره، وتأكيداً على ما نقول فإننا في الوزارة كنا قد قررنا بأن نبدأ بمعالجة الانهيارات من الضنية أولا، وذلك بعد انتهاء فصل الشتاء، وصولا إلى كل لبنان"، لافتًا في هذا السياق إلى أن "الانهيارات على كامل الأراضي اللبنانية، غير أننا  تقصدنا البدء  من الضنية، مؤكدين بأنها جزء لا يتجزأ  من لبنان".

وشدد حمية على أن "الضنية ستكون على صعيد وزارة الاشغال العامة والنقل ضمن الانماء المتوازن مع باقي مناطق لبنان"، معتبرًا أنه "حان الوقت لإن تكون عملية صيانة الطرقات هي بمثابة صيانة الدولة مع مناطقها كافة، وفي مقدمتها الضنية".

وتابع: "وفيما خص صيانة الطرقات في المنطقة، فإننا في الوزارة كنا قد وجهنا جميع المعنيين بضرورة العمل سريعا على إنجاز كافة الأمور الادارية لكافة الطرقات الرئيسية وتلك التي تربط البلدات بعضها ببعض، ليصار سريعا الى البدء بصيانتها"، داعياً "رؤساء بلديات المنطقة ومخاتيرها بالتعاون مع المعنيين في الوزارة في المنطقة، وذلك لتحديد تلك الطرقات التي هي بحاجة للصيانة، وذلك على قاعدة الأولويات، ووفقاً للإمكانات المتاحة"، مذكرًا بأن "هذه الطرقات لم تجر أعمال الصيانة عليها منذ سنوات طويلة، وذلك بفعل الازمة المالية التي عصفت بلبنان".
 

أخبار لبنان

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