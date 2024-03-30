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وزارة الخارجية استنكرت استهداف دورية تابعة لهيئة الأمم المتحدة

أخبار لبنان
2024-03-30 | 09:47
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وزارة الخارجية استنكرت استهداف دورية تابعة لهيئة الأمم المتحدة
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وزارة الخارجية استنكرت استهداف دورية تابعة لهيئة الأمم المتحدة

استنكرت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان، "استهداف دورية تابعة لهيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة، مما أدى الى سقوط ٤ جرحى حال بعضهم حرجة".

 

وشددت على أنّ هذا الاعتداء المخالف للقانون الدوليّ والقانون الدوليّ الإنسانيّ و سيما لجهة استهداف حماة السلام من موظفي الأمم المتحدة، يأتي بعد مسلسل استهداف الصحافيين والمسعفين والأطفال والنساء والمدنيين.

واتصل وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب بقائد "اليونيفيل" في الجنوب الجنرال ارلندو لازارو، ليعرب عن استنكاره وإدانته للحادث.

 

 ودعا الدول الحريصة على السلام والأمن الإقليميين، الى ضمان سلامة وأمان موظفي الامم المتحدة وحماية المدنيين والتدخل سريعًا للتطبيق الكامل لقرار مجلس الامن ١٧٠١.

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