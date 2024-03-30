اتحاد النقابات العمالية أكّد تضامنه مع أوجيرو

أكّد اتحاد النقابات العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة تضامنه مع نقابة موظفي وعمال هيئة أوجيرو، التي قرّرت الاضراب.

وطالب الاتحاد، في بيان، رئيس حكومة تصريف الأعمال ووزير الاتصالات بضرورة التدخل، لمعالجة مطالب العاملين في هيئة أوجيرو.

وطلب من وزارة المالية تسديد المبالغ المستحقة والمتأخرة للعاملين، الذين لم يقبضوا أيّ زيادات، منذ بداية العام في عدد من المؤسسات العامة.

وذكّر الجهات التقريرية في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة باتخاذ القرارات اللازمة المتعلقة بتصحيح الخلل في رواتب العاملين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة لتؤمن الرواتب حياة عادلة وكريمة للعاملين فيها.