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ميناسيان: سنقوم مع المسيح القائم من بين الأموات وننتصر بدورنا على الموت وعلى المجرمين والجرائم
أخبار لبنان
2024-03-30 | 11:05
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ميناسيان: سنقوم مع المسيح القائم من بين الأموات وننتصر بدورنا على الموت وعلى المجرمين والجرائم
وجّه كاثوليكوس بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان رسالة عيد الفصح. وقال فيها: "يا إخوتي وأخواتي، أحبو بعضكم البعض بدون التفرقة ما بين الطوائف والديانات، فكلنا أبناء الله الواحد، فلنحب أحدنا الآخر بدون زرع التفرقة بين محبي الإله الواحد، لأن المسيح صلب ومات وقام من بين الأموات مفتدياً البشرية بأكملها".
وأضاف: "سنقوم مع المسيح القائم من بين الأموات مجدداً وننتصر بدورنا على الموت وعلى المجرمين والجرائم التي سلبت ولا تزال تسلب حقوق الانسان وتفتك بالقيم والمبادئ الانسانية والدينية والاجتماعية والسياسية وغيرها مما هو من حق كل فرد من البشرية ولاسيما حقوقنا في وطننا الجريح".
أخبار لبنان
ميناسيان
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