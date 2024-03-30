موظفو "أوجيرو" ردًا على وزير الاتصالات: الغاية من الاضراب هي المطالبة بحقوقنا الأساسية أسوة بباقي الموظفين

عقد المجلس التنفيذيّ لنقابة موظفي هيئة أوجيرو اجتماعا، للبحث في ما أدلى به وزير الاتصالات إلى موقع إخباريّ عن التحقيق الذي ينوي القيام به للتأكد من عدم وجود نوايا لدى موظفي هيئة أوجيرو في تعطيل القطاع العام.

أكّد المجلس التنفيذيّ لنقابة موظفي هيئة أوجيرو رفضه الايحاءات المغرضة، التي وردت في تصريح وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم “بحق موظفين دأبوا منذ عقود ولا يزالون يتفانون في المحافظة على قطاع الاتصالات على الرغم من الظروف الضاغطة ومن افلاس الدولة ومؤسساتها”.

وقال المجلس، في بيان: “لم تنقطع خدمة الاتصالات يومًا لا الثابتة ولا الخليوية، محليًا أو دوليًا ولا خدمات الانترنت والداتا وسائر الخدمات التي يعمل على توفيرها يوميًا العاملون في هيئة أوجيرو، خلال الازمات.”

واستغربوا "كيف أن وزير الاتصالات حدد في تصريحه، وبدقة أكيدة، مواقع السنترالات الرئيسية التي تغذي شبكة الفا، وهي من المعلومات التي تكشف قطاع الاتصالات أمنيًا.

وشدّد على أنّ من يحرص على الأمن القوميّ في مجالات الاتصالات ومنذ عقود، هم العاملون في هيئة أوجيرو الذين لم يتوانوا يومًا عن القيام بواجباتهم كاملة للحفاظ على هذا القطاع برمته.

وأشاروا إلى أنّ المجلس التنفيذيّ “يقرع جرس الانذار”، داعين وزير الاتصالات الى تأليف لجنة من الخبراء على وجه السرعة لوضع تقرير مفصل عن وضع المولدات الكهربائية، التي تغذي السنترالات والتي أدى توقف إحداها في فتقا إلى العطل الذي حصل يوم الاربعاء الفائت، والتي أصبحت بحالة مزرية الى حد انها مهددة بالتوقف عن العمل في أي وقت كان.

وأكد المجلس التنفيذي الاستمرار في الإضراب التحذيري المقرر يومي الاربعاء والخميس في 3 و 4 نيسان المقبل.

ولفت إلى أنّ الغاية من الاضراب هي المطالبة بالحقوق الأساسية للموظفين في هيئة أوجيرو لاستعادة قيمة رواتبهم إسوة بالعاملين في قطاع الاتصالات.