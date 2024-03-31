أهالي القرى الحدودية المسيحية يشاركون بكثافة في قداديس عيد الفصح

بالرغم من المواجهة العسكرية في الجنوب، شارك أهالي القرى الحدودية المسيحية بكثافة في قداديس عيد الفصح.وكلنت بلدة القليعة البلدة الوحيدة التي أحيت قداس منتصف الليل بمشاركة عدد من أبنائها.وإحتفلت بلدات أقضية مرجعوين وحاصبيا وبنت جبيل بالعيد.وكانت القليعة البلدة الوحيدة التي أحيت قداس منتصف الليل بمشاركة عدد من أبنائها. بينما شارك عدد كبير من أبناء بلدات رميش وكوكبا وعين إبل، المقيمين والموجودين خارجها، في قداديس قيامة المسيح.