بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك: ليعود كل واحد إلى مركزه

في كاتدرائية مار الياس - الدباس، ترأس بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك، روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان، قداس الفصح، فدعا كي يعود كل واحد إلى مركزه؛ سدة الرئيس الى كرسيه؛ والدولة إلى مكاتبها؛ والشعب إلى مسؤولياته.