الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
العربجي - الموسم 2
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الراعي في القداس السنوي على نية فرنسا: لا ننسى مأساة لبنان الآتية من تدخلات خارجية متفاعلة مع داخلية

أخبار لبنان
2024-04-01 | 05:31
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الراعي في القداس السنوي على نية فرنسا: لا ننسى مأساة لبنان الآتية من تدخلات خارجية متفاعلة مع داخلية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الراعي في القداس السنوي على نية فرنسا: لا ننسى مأساة لبنان الآتية من تدخلات خارجية متفاعلة مع داخلية

تراس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي القداس السنوي التقليدي على نية فرنسا في يوم اثنين الفصح في كنيسة السيدة في الصرح البطريركي في بكركي.

وفي عظته، ذكر "مآسي الحروب بين أوكرانيا وروسيا، وبين إسرائيل وفلسطين، والدول تدعم من هنا وهناك، بدون أي رؤية سلام، فيما الضحايا البشرية تتكاثر، والدمار يتسع والخسائر لا تحصى."

وقال: "لا ننسى مأساة لبنان الآتية من تدخلات خارجية متفاعلة مع داخلية أفقدته حياده الإيجابي الناشط،" مشيرًا إلى أن "الجنوب اللبناني ضحية بريئة في كل هذا."

أخبار لبنان

القداس

السنوي

فرنسا:

مأساة

لبنان

الآتية

تدخلات

خارجية

متفاعلة

داخلية

LBCI التالي
بيان لنقابة المعلمين... ماذا جاء فيه؟
يروّج المخدرات في الضاحية... وشعبة المعلومات كشفت هويته وأوقفته
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2024-02-06

وزير خارجية فرنسا من السراي: انتخاب رئيس جديد مسألة أساسية لمواكبة الاستحقاقات الكبيرة التي يشهدها لبنان والمنطقة

LBCI
صحف اليوم
2024-02-02

وزير خارجية فرنسا الجديد سيزور لبنان مطلع الأسبوع المقبل ضمن جولة إقليمية (الجمهورية)

LBCI
آخر الأخبار
2024-01-31

كنعان لحوار المرحلة: لا رغبة داخلية ولا خارجية في اندلاع الحرب في لبنان وقد يكون هناك بوادر إيجابية في الأيام المقبلة في شأن حرب غزة فنكون قد ابتعدنا عن خطر الحرب

LBCI
أخبار لبنان
2024-03-30

الراعي: المجلس النيابي يحرم عمدا ومن دون مبرر قانوني دولة لبنان من رئيس

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
06:53

بيان لنقابة المعلمين... ماذا جاء فيه؟

LBCI
أمن وقضاء
05:08

يروّج المخدرات في الضاحية... وشعبة المعلومات كشفت هويته وأوقفته

LBCI
أخبار لبنان
04:59

رعد: لا تصدقوا أن الإدارة الأميركية تُريد وقف إطلاق النار في غزة

LBCI
أمن وقضاء
03:56

القاضي رمضان يختم بالشمع الأحمر ملحمة تبيع لحوم تحتوي على دود ويوقف صاحبها

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2024-03-25

نجوى كرم تحيّر الجمهور بأحدث إطلالة لها.. بدت كشابة عشرينيّة (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
2024-01-25

علي حمدان لـ"جدل": لبنان لا يريد الحرب

LBCI
أخبار دولية
03:41

المقاومة الاسلامية في العراق: إستهدفنا هدفاً حيوياً في أراضينا المحتلة بالأسلحة المناسبة

LBCI
أخبار دولية
2023-11-11

وزير الدفاع الإسرائيلي يتوعد حزب الله: بيروت قد تواجه المصير نفسه لقطاع غزة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:43

النسخة الباريسية للالعاب الاولمبية المقبلة تحمل مبادرة تحقيق المساواة بين الجندرين!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

شاب لبناني يُبدع خلطة الـ أفرو طرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

زرع كلية خنزير في جسد مريض تفتح باب الامل لوضع حد للفشل الكلوي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

اردوغان.. من اسطنبول وإلى اسطنبول يعود

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

في الضفة الغربية… تشكيل حكومة فلسطينية جديدة والعين على اليوم التالي للحرب

LBCI
أخبار دولية
13:11

القُمامة في رفح لإيواء عائلة مشردة

LBCI
أخبار دولية
13:08

صفقة تبادل الأسرى مبدئيًا على الطاولة من جديد ونتنياهو يواجه تصعيدًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:05

بكركي لتحييد لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:02

الـLBCI في القرى الحدوديّة الجنوبيّة: صلوات القيامة على وقع القذائف والغارات

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
موضة وجمال
15:52

أول سعودية تُشارك في ملكة جمال الكون 2024... من هي الحسناء رومي القحطاني؟ (صورة)

LBCI
منوعات
16:33

قررت الذهاب للسباحة مع أصدقائها في بلد غريب... ما حدث مع الشابة لم يكن متوقعاً!

LBCI
حال الطقس
02:21

درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية... متى تنخفض؟

LBCI
منوعات
02:00

زوجان يكتشفان غرفة سرية داخل جدران المنزل... لن تصدّقوا ما وجداه! (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
09:51

مسيرة اسرائيلية تشنّ غارة على سيارة في بلدة كونين والمعلومات الاولية تشير الى سقوط اصابة

LBCI
أخبار دولية
10:47

نتنياهو سيخضع لعملية جراحية... هذا ما في التفاصيل

LBCI
صحف اليوم
00:42

بري مستاء من مضمون رسالة الراعي (الأنباء الكويتية)

LBCI
آخر الأخبار
11:54

استشهاد القيادي في حزب الله اسماعيل علي الزين ‏بالغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارته في بلدة كونين جنوب لبنان

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More