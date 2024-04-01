الراعي في القداس السنوي على نية فرنسا: لا ننسى مأساة لبنان الآتية من تدخلات خارجية متفاعلة مع داخلية

تراس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي القداس السنوي التقليدي على نية فرنسا في يوم اثنين الفصح في كنيسة السيدة في الصرح البطريركي في بكركي.



وفي عظته، ذكر "مآسي الحروب بين أوكرانيا وروسيا، وبين إسرائيل وفلسطين، والدول تدعم من هنا وهناك، بدون أي رؤية سلام، فيما الضحايا البشرية تتكاثر، والدمار يتسع والخسائر لا تحصى."



وقال: "لا ننسى مأساة لبنان الآتية من تدخلات خارجية متفاعلة مع داخلية أفقدته حياده الإيجابي الناشط،" مشيرًا إلى أن "الجنوب اللبناني ضحية بريئة في كل هذا."