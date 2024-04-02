"الخارجية" تدين بشدة الاعتداء الإسرائيلي على مبنى القنصلية الايرانية بدمشق

"الخارجية": استهداف المقار والبعثات الدبلوماسية يشكل خرقاً موصوفاً للقانون الدولي

دانت وزارة الخارجية والمغتربين بشدة الاعتداء الإسرائيلي على مبنى القنصلية الايرانية في دمشق، مؤكدة أن استهداف المقار والبعثات الدبلوماسية يشكل خرقاً موصوفاً للقانون الدولي، وانتهاكاً خطيراً لاتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية اللتين تضمنان حصانة وحرمة المقرات الدبلوماسية.



وتقدمت الوزارة بخالص العزاء من حكومة الجمهورية الاسلامية في إيران وأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.



ورأت الوزارة أن هذا التصعيد الخطير في خرق القوانين والأعراف الدولية يهدد بشكل حتمي السلم والأمن الإقليميين والدوليين.