تشويه تمثال السيدة العذراء في زوق مكايل (صورة)

أقدم مجهولون على تشويه تمثال السيدة العذراء أمام كنيسة سيدة المعونات القديمة في زوق مكايل برسم ذقن على وجه التمثال والتدوير حول عينين السيدة العذراء بقلم حبر أسود.



وقد حضرت إلى المكان القوى الأمنية وبوشرت التحقيقات لكشف الفاعلين.