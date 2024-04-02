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بيان لمعهد البحوث الصناعية عن أعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة خلال شهر آذار
أخبار لبنان
2024-04-02 | 06:10
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بيان لمعهد البحوث الصناعية عن أعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة خلال شهر آذار
أصدر معهد البحوث الصناعية بيانًا، في شأن أعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة الخاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية المكلّف المعهد تطبيقها خلال شهر اذار 2024:
-البيانات الجمركية المسجلة والمعالجة في المعهد 2.560 بيانا جمركيا
-البيانات التي تم تقييم المطابقة لها في بلد المصدر ضمن آلية المعهد (Preshipment) 17 بيانا جمركيا
-البيانات التي تبين بأنها غير خاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية بعد الدراسة 752 بيانا جمركيا
-البيانات التي تم تقييم المطابقة لها عبر دراسة ملفاتها التقنية والمعلومات البيانية لمنتجاتها (وهي المنتجات الخاضعة للمواصفات الأفقية) 324
بيانا جمركيا
-البيانات التي أحيلت إلى الكشف والفحص بعد الدراسة
1.467 بيانا جمركيا
-البيانات التي كشفت خلال الفترة أعلاه 1.332 بيانا جمركيا
-البيانات التي جاءت نتائجها غير مطابقة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية: 60 بيانا جمركيا
وتوزّعت على الشكل التالي: مستحضرات تجميل (3)، منظفات (2)، ادوات بلاستيكية (1)، اجهزة طاقة (1)، زيت هيدروليك (1)، أجهزة ولوازم كهربائية (43)، بلاط سيراميك وأدوات صحية (7)، مفروشات (1)، اجهزة ضغط (1).
علماً بأن البيانات غير المطابقة هي نوعان:
-البيانات غير المطابقة لناحية النواقص أو الخطأ في المعلومات التقنية المدوّنة على المنتج أو النقص في المستندات التقنية والتي تعالج بواسطة التصحيح 50 بيانا جمركيا
-البيانات غير المطابقة والتي رفضت بشكل نهائي ومنع إدخالها الأراضي اللبنانية:
10 بيانات جمركية وهي مفصّلة على الشكل التالي:
أدوات مطبخية بلاستيكية - نتيجة إرتحال سلبية – 20 طرد – قبرص – مرفأ بيروت/زيت هيدروليك - نسبة الرغوة 450 ونسبة اللزوجة 52.5 – 997 غالون - العراق – مرفأ طرابلس/مطاحن كهربائية- عدم وجود فاصل أمان – 200 قطعة - الصين – مرفأ بيروت/مجففات شعر - دون حماية حرارية و حالة عدم فصل –48 قطعة - الصين – مرفأ طرابلس/مسحوق غسيل - نسبة المادة الفعالة جاءت أقل من الحد الأدنىى %0.1 -20 طن -مصر – مرفأ بيروت/منظف زجاج – نسبة المادة الفعالة جاءت أقل من الحد الأدنىى %0.05 – 288 قطعة - بولندا – مرفأ بيروت/مطاحن كهربائية - عدم وجود فاصل أمان – 200 قطعة – الصين – مرفا بيروت/مطاحن كهربائية - عدم وجود فاصل أمان – 126 قطعة – مصر – مرفا بيروت/أدوات كهربائية منزلية - قيمة التردد 60 Hz – 132 قطعة – الولايات المتحدة الامريكية – مرفا بيروت/مملسات شعر - قيمة التردد 60 Hz – 120 قطعة – الصين – مرفا بيروت.
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