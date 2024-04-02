سؤال من مخزومي إلى الحكومة حول علاقة شركة "أوبتيموم إنفست" بمصرف لبنان

أعلن النائب فؤاد مخزومي أنه توجه بسؤال إلى الحكومة حول علاقة شركة "أوبتيموم إنفست" بمصرف لبنان.



وجاء في نص السؤال:



"لما كان التقرير الذي أعدّته شركة "الفاريز أند مارسال" المتعلق بالتدقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان في آب 2023، قد ذكر عمليتين مشبوهتين جرت بين المصرف وشركة "أوبتيموم إنفست"، التي أكدت من جهتها في 15 أيلول 2023 رفضها "الادعاءات والمزاعم الأخيرة بشأن تعاملاتها مع مصرف لبنان"،



ولما كانت مصادر مطّلعة قد أفادت بأن هناك 45 عملية وليس اثنتين، بين"أوبتيموم" ومصرف لبنان حيث كان مصرف لبنان يمنح خطوط ائتمان للشركة لشراء أوراق وأدوات مالية ثم يشتريها منها لاحقاً بأسعار مختلفة حيث بلغت العمولات نحو 12 تريليون ليرة (8 مليارات دولار):



- فماذا ستفعل الحكومة أمام هذه المعلومات والتقارير؟ وهل ستحاسب المتورطين وصولاً الى استعادة الأموال المنهوبة التي كان يتولى حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة توزيعها بلا رقيب يكشف وحسيب يحاسب؟



كما نطلب في المقابل من مجلس النواب الكريم تشكيل لجنة تحقيق نيابية في هذه القضية".