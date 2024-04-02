سؤال من مخزومي إلى الحكومة حول علاقة شركة "أوبتيموم إنفست" بمصرف لبنان

توجهت بسؤال إلى الحكومة حول علاقة شركة "أوبتيموم إنفست" بمصرف لبنان وجاء في نص السؤال:
لما كان التقرير الذي أعدّته شركة "الفاريز أند مارسال" المتعلق بالتدقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان في آب 2023، قد ذكر عمليتين مشبوهتين جرت بين المصرف وشركة "أوبتيموم إنفست"، التي أكدت من… pic.twitter.com/wcfRDZ3JOG
— Fouad Makhzoumi (@fmakhzoumi) April 2, 2024
توجهت بسؤال إلى الحكومة حول علاقة شركة "أوبتيموم إنفست" بمصرف لبنان وجاء في نص السؤال:
لما كان التقرير الذي أعدّته شركة "الفاريز أند مارسال" المتعلق بالتدقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان في آب 2023، قد ذكر عمليتين مشبوهتين جرت بين المصرف وشركة "أوبتيموم إنفست"، التي أكدت من… pic.twitter.com/wcfRDZ3JOG