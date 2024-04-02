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بو صعب إلتقى فرونتسكا: الإعتداء على القنصلية الإيرانية خرق فاضح للقوانين الدولية كافة
أخبار لبنان
2024-04-02 | 07:16
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بو صعب إلتقى فرونتسكا: الإعتداء على القنصلية الإيرانية خرق فاضح للقوانين الدولية كافة
استقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، في مكتبه في مجلس النواب، المنسقة الخاصة للامم المتحدة يوانا فرونتسكا.
واستنكر بو صعب "الاعتداء الخطير الحاصل على مبنى القنصلية الايرانية في دمشق، الامر الذي يشكل مؤشرًا خطيرًا"، معتبرًا انه "خرق فاضح لكافة القوانين الدولية". كذلك استنكر "الاعتداء الذي طال دورية لقوات اليونيفيل في الجنوب اللبناني".
كما تم البحث في ملف الانتخابات الرئاسية والبلدية، وشدد بو صعب على "ضرورة اجراء هذه الانتخابات، وان على الحكومة تحمل مسؤولية عدم تأجيلها".
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