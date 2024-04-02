الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أكرم من مين
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

حمية تفقد الأعمال في جسر بعبدات وأعلن البدء بملف معالجة الإنهيارات في المتن

أخبار لبنان
2024-04-02 | 11:21
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
حمية تفقد الأعمال في جسر بعبدات وأعلن البدء بملف معالجة الإنهيارات في المتن
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
5min
حمية تفقد الأعمال في جسر بعبدات وأعلن البدء بملف معالجة الإنهيارات في المتن

اكد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حمية أن "أعمال صيانة الاوتوسترادات والطرقات الرئيسية وتلك التي تربط البلدات بعضها ببعض قد بدأت على قدم وساق، وذلك بكل ما توفر من اعتمادات مالية في بند صيانة الطرق في موازنة الوزارة للعام الحالي، اضافة الى وضع كافة الامكانات والجهود في سبيل انجاز هذه الأعمال، كونها أعمال حيوية بالنسبة للسلامة العامة وللحفاظ على ارواح المواطنين".
 
وجاء كلام حمية خلال قيامه بجولة تفقدية للأشغال الجارية على جسر بعبدات، حيث كان في استقباله رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، النائب رازي الحاج، رئيس بلدية بعبدات الدكتور هشام لبكي وأعضاء المجلس البلدي وفعاليات في المنطقة.

وأشار حمية إلى أننا "في الأسبوع الماضي كنا في الضنية، وأكدنا أن شعار واستراتيجية وزارة الشغال العامة والنقل، يندرج في إطار صيانة الدولة مع كافة مناطقها، واليوم، فإن العمل على بدء الصيانة على جسر بعبدات، نعتبره بداية أعمال الوزارة في قضاء المتن"، لافتًا إلى أن "التوجيهات كانت قد أعطيت لجميع المعنيين في الوزارة، بإعداد حوالي 10 ملفات لإنهيارات في المتن، وخصوصًا أن التمويل اللازم لها قد تم تأمينها". وأوضح أن "الأعمال ستبدأ بالقريب العاجل"، مؤكدًا أن "كل الإنهيارات التي حصلت في المتن خلال الشتاء الماضي قد أعدت الملفات لها، هذا فضلًا عن أن بعض الأماكن الأخرى التي يمكن حصول الإنهيارات عليها في موسم الشتاء المقبل، قد تم الكشف عليها أيضًا، وذلك تم بعملية دقيقة وعلمية من قبل المعنيين  في الوزارة ، هذا فضلا عن رصد الإعتمادات للبدء بمعالجتها".
 
وقال: "لأن قضاء المتن يقع في قلب لبنان، فقد قمنا أيضا بتكليف المديرية العامة للطرق والمباني للقيام بالكشف على الطرقات الرئيسية والمصنفة ضمن نطاق صلاحيات الوزارة، وكان معيارنا في قضاء المتن كما في كل أقضية لبنان، متمثلًا بصيانة الأوتوسترادات والطرق الرئيسية والطرق التي تربط البلدات ببعضها البعض"، مؤكدًا أن "إنجاز أعمال الصيانة ستتم عليها، ولكن دائمًا بحسب الإمكانات المادية المتوفرة لدى الوزارة في موازنة بند صيانة الطرق للعام الحالي"، مذكرًا بأن "أعمال الصيانة قد توقف منذ سنوات، والأسباب أصبحت معلومة".
 
وأشار إلى أن "الفرق الفنية المعنية في الوزارة قد زودت بالتوجيهات اللازمة بضرورة الكشف على كل طرقات المتن".

بدوره، وجه كنعان "الشكر للوزير حمية، كممثل للسلطة التنفيذية في الدولة، كما أننا نمثل السلطة التشريعية"، مؤكدًا في هذا السياق أن "عملنا تكاملي فيما خص السلامة العامة على الطرق، لا بل أننا نعلم مدى حرصكم ليس فقط على قضاء المتن، إنما على كل أقضية لبنان"، معتبرًا أن "إصرار الوزير حمية في مجلس النواب على ضرورة زيادة الإعتماد المخصص لبند صيانة الطرق في موازنة الوزارة، كان لأجل السلامة العامة"، مذكرًا بأن " هو والنائب الحاج وباقي أعضاء المجلس النيابي كانوا جميعًا متجاوبين في هذا المجال،" مشيرًا إلى أن "الأعمال الجارية حاليًا على جسر بعبدات كانت محل متابعة من قبل النواب مع الوزير." 

وتمنى "إنتهاء الأعمال عليه في أقصى سرعة ممكنة لأجل فتح الطريق أمام البلدات التي يعبر أهلها عليه،" قائلًا إننا "سنتابع مع الوزير حمية أوضاع الطرقات والإنهيارات ومعالجتها في العام المقبل أيضًا،" آملًا "إكمال المشوار مع الوزير حمية في حينه،" مؤكدًا أن "زيادة موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل ستكون من أولوياتنا،" مطمئنًا أن "الجميع من بلديات ومخاتير وفعاليات أن هذا الموضوع يتم التعاطي معه من قبل الهيئات الرسمية بدون تسييس أو شعبوية أو زبائنية واستغلال".

بدوره وجه الحاج "الشكر إلى الوزير حمية على الإهتمام السريع من بداية حصول الإنهيار"، مؤكدًا أنه "كان مع زملائه النواب على تواصل مع الوزير بشأنه"، مشيدًا بـ"إعطاء الوزير حمية توجيهاته السريعة للفرق الفنية للقيام بالكشف عليه"، لافتًا إلى أن "هذه الطريق رئيسية في المتن،" متمنيًا استكمال التنسيق بين بلدية بعبدات وكل البلديات المجاورة بروح إنسانية وإنمائية، وبعيدًا عن أي أهداف وغايات".
 
كذلك، توجه لبكي بالشكر إلى الوزير والنواب الحاضرين، لافتًا إلى أن "هذه الطريق، هي طرق دولية تربط بعبدات بمار موسى فضهور الشوير زحلة إلى البقاع وصولًا إلى سوريا"، مجددًا شكره "للوزارة على سرعة التجاوب للبدء بإنجاز هذا الملف"، متمنيًا "التجاوب من قبل الأهل في البلدات المجاورة حتى إنجاز الأعمال بأقصى سرعة". 

أخبار لبنان

الأعمال

بعبدات

وأعلن

البدء

معالجة

الإنهيارات

المتن

LBCI التالي
أحمد رستم لـ"الأنباء" الإلكترونية: المبادرة لاقت صدى إيجابياً كبيرا
حزب الله: محمد رضا زاهدي كان من الداعمين الأوائل لعمل المقاومة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2024-03-04

حمية: لضرورة البدء بإعداد دفاتر شروط لإستكمال مسار إعادة إعمار مرفأ بيروت

LBCI
آخر الأخبار
2024-04-01

التحكم المروري: لتوخي الحذر وتخفيف السرعة على مثلث خلدة - بشامون بسبب تسرب مادة المازوت ودراج من مفرزة سير بعبدا في المحلة للمعالجة

LBCI
أخبار دولية
2024-03-31

موسكو تطالب أوكرانيا بتسليمها الأشخاص ذوي الصلة بالأعمال الإرهابية

LBCI
أمن وقضاء
2024-03-31

شعبة المعلومات توقف عصابة سرقة يستهدف أفرادها ورش بناء في منطقة المتن

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

أسعار النفط العالمية الى ارتفاع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

فؤاد السعد.. ثلاثة عقود من العمل السياسي مع اللقاء الديمقراطي

LBCI
أخبار لبنان
13:47

ميناسيان والراعي أكدا أهمية التعاون مع كل الطوائف لخير الوطن والمواطن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

المصارف تحمل الدولة مسؤولية ضياع الودائع

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
10:29

في مشهد مروع... جلس الوالد يشاهد ما فعله ابنه بابنته ثم أعطاه الماء ليشرب: ما حصل كان مرعباً! (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
14:23

كيربي: الولايات المتحدة "غاضبة" من القصف الجويّ الإسرائيليّ

LBCI
آخر الأخبار
14:23

النائبة في البرلمان البريطانيّ كلوديا ويب للجزيرة: إسرائيل صارت في وضع خارج على السيطرة وعلينا إيقافها

LBCI
منوعات
12:51

بعد ولادة طفلتهما قررا التخلي عنها وعرضها للتبني: لن تصدقوا ما حصل بمصير الصغيرة!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

الإنتر يقترب من حسم لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم وفينيكس صنز يعزز مركزه في القسم الغربي من ال ان بي آي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

أسعار النفط العالمية الى ارتفاع

LBCI
أخبار دولية
13:51

إيران سترد على إسرائيل... لكن أين؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

فؤاد السعد.. ثلاثة عقود من العمل السياسي مع اللقاء الديمقراطي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

المصارف تحمل الدولة مسؤولية ضياع الودائع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

في اليوم العالمي لإضطراب طيف التوحد.. الإختلاف يغني!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

فيتامينات ومتممات خاصة بالأطفال تباع في الصيدليات رغم انتهاء صلاحيتها…

LBCI
أخبار دولية
13:28

إسرائيل مستمرة بتجويع الفلسطينيين... بالقتل!

LBCI
أخبار دولية
13:25

بعد ضربة دمشق... كيف تقرأ إسرائيل الرد الإيراني؟ وماذا تتوقع؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
05:55

مكتب فضل الله: الأربعاء 10 نيسان أول أيام عيد الفطر المبارك

LBCI
آخر الأخبار
15:54

‏المسؤول الامنيّ لكتائب حزب الله ابو علي العسكريّ:‏ المقاومة الإسلامية في العراق اعدت عدتها لتجهيز الأشقاء من مجاهدي المقاومة الإسلامية في الأردن بما يسد حاجة 12,000 مقاتل من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والقاذفات

LBCI
خبر عاجل
09:31

التحكم المروري: تصادم بين سيارتين على اوتوستراد غزير باتجاه الكازينو وحركة المرور كثيفة في المحلة

LBCI
آخر الأخبار
17:50

مكتب الإعلام الحكوميّ في غزة: الجيش الاسرائيليّ اغتال فريقًا أجنبيًا من جنسيات بريطانية وبولندية وأسترالية

LBCI
اقتصاد
00:57

ارتفاع بسعر البنزين..

LBCI
أخبار لبنان
05:43

تشويه تمثال السيدة العذراء في زوق مكايل (صورة)

LBCI
أخبار دولية
14:56

الحرس الثوريّ الإيرانيّ: استشهاد جنرالين وخمسة من رفاقهم في الجريمة الإسرائيليّة

LBCI
صحة وتغذية
07:45

ما هي عواقب عدم ممارسة العلاقة الحميمة على حياة الإنسان؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More