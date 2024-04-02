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"لبنان القوي": لإسقاط ذرائع العدو عبر فك المسار الميداني بين غزة ولبنان والتشكيك بجدوى حوار بكركي إساءة للبطريركية

أخبار لبنان
2024-04-02 | 12:32
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&quot;لبنان القوي&quot;: لإسقاط ذرائع العدو عبر فك المسار الميداني بين غزة ولبنان والتشكيك بجدوى حوار بكركي إساءة للبطريركية
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"لبنان القوي": لإسقاط ذرائع العدو عبر فك المسار الميداني بين غزة ولبنان والتشكيك بجدوى حوار بكركي إساءة للبطريركية

عقد تكتل "لبنان القوي" إجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل وناقش جدول أعماله.

وتوقف التكتل، بحسب بيان، عند "إرتفاع وتيرة الإعتداءات الإسرائيلية على سوريا ولبنان بموازاة إستمرار الحرب على غزة يعتبر مؤشرًا على نية حكومة نتنياهو بإدخال المنطقة في حرب موسعة وشاملة. ورأى التكتل أن السلوك الإسرائيلي المدان يستلزم إسقاط الذرائع من يد العدو وذلك بفك المسار الميداني بين غزة ولبنان مع التأكيد على الدعم المطلق لحقوق الشعب الفلسطيني بالأمن والإستقرار وببناء دولته المستقلة فوق أرضه".
 
واستغرب "مع إقتراب نهاية الولاية الممددة للمجالس البلدية والإختيارية، الصمت الذي يترك ضبابية حول هذا الاستحقاق بما يهدد بحصول فراغ قاتل يجب تفاديه وهذه بالدرجة الأولى مسؤولية الحكومة لتقوم بما يلزم".
 
وأعلن تأييده "للحوار الحاصل في بكركي لصياغة وثيقة وطنية تحدد الموقف من الثوابت وتؤكد على مبدأ الشراكة المتوازنة وتبلور خطة عمل لترجمة ما يتم الاتفاق عليه". واستهجن "الكلام الذي يشكك بجدوى هذا الحوار لما فيه من إساءة للبطريركية المارونية وللأطراف المشاركين وللقضايا الوجودية".


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