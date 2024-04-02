ميناسيان والراعي أكدا أهمية التعاون مع كل الطوائف لخير الوطن والمواطن

زار بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك الكاثوليكوس روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي، بحضور المطران بولس صياح، النائب البطريركي لأبرشية بيروت المونسنيور كابرئيل موراديان، ونائب خوري كاتدرائية القديسين غريغوريوس المنور والياس النبي الأب آرام أبراهاميان.



وأشارت بطريركية بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك في بيان إلى أنه "خلال اللقاء، تبادل ميناسيان والراعي التهاني بمناسبة عيد القيامة. وتحدثا عن الأوضاع الراهنة، وبخاصة في لبنان، وشددا على أهمية إيجاد حلول للمشاكل الجمة وأهمية التعاون مع كل الطوائف من أجل خير الوطن والمواطن".