ماكرون بحث مع بلينكن في ضرورة منعِ توسعِ الأزمة في غزة وتجنب أيّ تصعيد في لبنان

الجهود الديبلوماسية المبذولة لوقف الحرب وعدمِ توسعها، حضرت في جولة وزير الخارجية الاميركيّة أنطوني بلينكين الى أوروبا.



وبحث بلينكن مع الرئيسِ الفرنسيّ إيمانويل ماكرون الحاجة إلى زيادة المساعدات لقطاعِ غزة بالاضافة الى ضرورة منعِ توسعِ الأزمة في غزة وتجنب أيِّ تصعيدٍ في لبنان.