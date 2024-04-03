رسالة تهنئة بعيد البشارة من البابا فرنسيس للراعي... هذا ما جاء فيها

تلقى البطريرك الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي رسالة تهنئة من البابا فرنسيس بمناسبة عيد سيدة البشارة.



وجاء في الرسالة: "اتوجه اليكم في عيد شفيعتكم بتمنياتي الحارة واؤكد مشاركتي في الصلاة على نيتكم لكي يقويكم الله ويفيض نعمه عليكم لإتمام مهمتكم الرعوية. وأسأل العذراء مريم ان تحفظكم وترعاكم وامنحكم بركتي التي امنحها ايضًا الى جميع المؤمنين في كنيستكم المارونية".



كذلك قدم أمين سرّ دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين تهنئته للبطريرك الراعي بمناسبة عيد البشارة، قال فيها: "أغتنم مناسبة عيد شفيعتكم لتقديم تمنياتي الاخوية الحارة والوحدة في الصلاة وان ينعم الله عليكم بالفرح في مهامكم الرسولية".



بدوره، وجّه المسؤول عن الشؤون العامة في أمانة سرّ دولة الفاتيكان المطران ادغار بينّيا بارّا رسالة تهنئة الى الراعي بعيد البشارة جاء فيها : "أقدم الى غبطتكم أحر التهاني سائلاً الله ان يبارككم الله ويمن عليكم الفرح والسلام الدائمين".



كذلك كتب السفير البابوي المطران باولو بورجا الى الراعي قائلًا: "أنضم الى قداسة البابا فرنسيس والمسؤولين في دولة الفاتيكان واوجه تمنياتي الخالصة والصادقة لغبطتكم وأؤكد لكم الشراكة الدائمة في الصلاة".