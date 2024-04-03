مذكرة إدارية بإقفال جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد الفطر

أصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مذكرة إدارية بإقفال جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد الفطر السعيد.



وجاء في المذكرة: "بمناسبة عيد الفطر السعيد، تقفل جميع الادارات والمؤسسات العامة والبلديات في اليومين الأول والثاني من أيام العيد، وذلك وفق إعلان دار الفتوى للأول من شوال (أول أيام عيد الفطر) وإعلان المجلس الشيعي الأعلى للأول منه. وفي حال تطابق توقيت وقوع العيد في اليوم عينه، يكون الاقفال يومين فقط".