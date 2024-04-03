احتراق فان للطلاب بالقرب من مدرسة "سلوى" في شحيم (فيديو)

اندلع حريق في داخل سيارة من نوع "فان" لنقل الطلاب بالقرب من مدرسة " سلوى" في منطقة شحيم حي القلعة، من دون وقوع اصابات.



وامتدت النيران الى الاشجار القريبة من موقع الحريق. وعلى الاثر، حضرت عناصر من الدفاع المدني وعملت على اخماد النيران.



ويرجّح أن يكون الحريق ناتج عن احتكاك كهربائي في الفان.