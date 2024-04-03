سلسلة لقاءات لميقاتي...

عرض رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مع وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي الأوضاع الأمنية في البلاد وشؤون تتعلق بوزارة الداخلية.



ورافقت وزير الداخلية السيدة نجوى سويدان المكلفة بمهام مدير الادارة المشتركة وتسيير أعمال المديرية العامة للاحوال الشخصية.



مصرف لبنان

كما عرض ميقاتي مع حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري الاوضاع المالية والمصرفية.

هذا واستقبل ميقاتي النواب محمد سليمان، وبلال حشيمي، واحمد الخير وايهاب مطر وكريم كباره.