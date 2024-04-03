سامي الجميل: لبنان يحتاج لضغط دولي على إيران للخروج من أزمته

اعتبر رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل أن إخراج لبنان من وضعه الحالي يحتاج الى مساع دولية حثيثة، معنبراً أن قوة حزب الله تأتي من إيران والتمويل الذي توفره له وأن هذا الأمر يؤكد ان المشكلة في لبنان ليست محلية وتحتاج الى حلول دولية.



وشدّد الجميل في مداخلة عبر اذاعة فرنسا الدولية RFI على ضرورة ممارسة المجتمع الدولي الضغوط اللازمة لتطبيق القرارات الدولية ولا سيما الـ 1559 الذي يطالب بنزع سلاح الميليشيات والـ1701.