الوضع الانسانيّ الجنوبيّ موضوع البحث في السراي الحكوميّ

حافلا كان نهار السراي الحكومي اليوم، الذي استهله رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بعقد اجتماع مع السفراء الأجانب لعرض الوضع الانساني الناتج عن الاعتداءات الاسرائيلية على جنوب لبنان. تلاه عقد جلسة لمجلس الوزراء.