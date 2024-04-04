تحالف الإصلاح الانتخابي: التمديد للمجالس البلدية مرفوض والبدائل متوافرة

عُقد مؤتمر صحافيّ لـ"تحالف الإصلاح الانتخابي"، في مكتب الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات - لادي في السوديكو.



وتناول المؤتمر مسألة التمديد المحتمل للمجالس البلدية والاختيارية للإضاءة على ضرورة إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في أيار المقبل.



ويضم التحالف: الاتحاد اللبنانيّ للأشخاص المعوّقين حركيًا، الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات – لادي، جمعية مهارات وجمعية الشفافية الدولية لبنان - لا فساد.