الحلبي بعد جلسة الحكومة: هذا ما تم الموافقة عليه بشأن امتحانات الشهادتين المتوسطة والثانوية

أبلغ وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي أن مجلس الوزراء وافق على المرسوم الذي اعدته وزارة التربية بالاستعاضة عن امتحان الشهادة المتوسطة، الصف التاسع، بامتحان اختبار وطني موحد تجريه المدارس الرسمية والخاصة، وتضع الاسئلة وزارة التربية وتراقب وتضع ايضا معايير التصحيح وتوزعها على كل المدارس.



وأوضح الحلبي، بعد جلسة مجلس الوزراء، أن هذه الامتحانات تتم في المدارس نفسها بمراقبة مدراء هذه المدارس والهيئات التعليمية فيها، اما معايير التصحيح فتضعها الوزارة وتصل الاسئلة الموحدة يوم الامتحانات صباحًا الى كل هذه المدارس.



وبالنسبة للثانوية العامة، أعلن وزير التربية أن مجلس الوزراء أقرّ ما اقترحته الوزارة سابقا، وهي امام خاصة بترشيح التلامذة للامتحانات الرسمية للعام 2024 وفي نوع هذه الامتحانات للتلامذة الذين لم يتابعوا الدراسة حضوريا بسبب اوضاع أمنية نشأت في النطاق الجغرافي الذي تقع المدارس المسجلين فيها ضمنه ، والاستعاضة عن الامتحان الرسمي للشهادة المتوسطة للعام 2024 بامتحان تكون الاسئلة في كل من مواده موحدة، تعدها المديرية العامة للتربية، وتجريه بموافقة منها كل المدارس الرسمية والخاصة لتلامذة الاساسي التاسع لديها.



وردا على سؤال قال الوزير الحلبي:" بالنسبة لاهالي الجنوب هناك احكام خاصة بالمرسوم ، وعندما تتضح صورة الوضع الامني في الجنوب يبنى هل الشئ مقتضاه بقرار من وزير التربية" .