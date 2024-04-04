الصايغ وحنكش يوجهان سؤالاً الى الحكومة

وجه نائبا كتلة الكتائب النائبان سليم الصايغ والياس حنكش سؤالاً الى الحكومة حول تجاوز النصوص القانونية في التكليف بمهام المديرية العامة للشباب والرياضة.



وسأل النائبان عن أسباب عدم قيام وزير الشباب والرياضة بتكليف الموظف الأعلى رتبة بمهام المدير العام الذي شغر مركزه. ولماذا كلف موظفة من الفئة الثالثة بهذا المنصب في ظلّ وجود موظفين أصيلين من الفئة الثانية في ملاك المديرية العامة للشباب والرياضة؟ وهل قام باستشارة مجلس الخدمة المدنية في هذا الخصوص لا سيما ان الموظفة المكلفة بالمهمة تمارس اكثر من وظيفة؟



وطلب نائبا الكتائب إجابة خطية ضمن المهلة القانونية تحت طائلة تحويل السؤال الى استجواب.