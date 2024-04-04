بو صعب: بعض القضاء في لبنان لا يزال يفصل بكلمة الحق والعدل

مع اصدار مجلس شورى الدولة قراره بوقف تنفيذ القرار الذي اتخذه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي برده ٣ قوانين كان اقرها مجلس النواب "متعديا على صلاحيات رئاسة الجمهورية"، كتب نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب عبر إكس أنه "تبين ان صرختنا بوجه هكذا مخالفات كانت بمكانها والحمد لله ان بعض القضاء بلبنان لا يزال يفصل بكلمة الحق والعدل".