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قتيلان و4 جرحى في حريق مستودع في بلدة المرج
أخبار لبنان
2024-04-04 | 09:51
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قتيلان و4 جرحى في حريق مستودع في بلدة المرج
اندلع حريق هائل بمستودعات تابعة لمؤسسة بيت الورد في بلدة المرج في البقاع الغربي.
وقد أسفر الحريق الذي لم تعرف أسبابه حتى الساعة عن سقوط قتيلين وأربعة جرحى من العاملين في المستودع.
وعلى الفور، وصلت فرق الدفاع المدني وعملت على محاصرة النيران واخماد الحريق الذي أتى على كامل المستودع.
كما حضرت فرق الصليب الأحمر اللبناني، وكذلك فرق الاغاثة، لنقل القتلى والجرحى الى مستشفيات المنطقة.
فيما وصلت القوة الأمنية الى المكان وباشرت التحقيق بالحادث.
أخبار لبنان
حريق
مستودع
المرج
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