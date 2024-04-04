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وزير الزراعة يتحدث عن حجم الأضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي جنوباً

أخبار لبنان
2024-04-04 | 09:32
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وزير الزراعة يتحدث عن حجم الأضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي جنوباً
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وزير الزراعة يتحدث عن حجم الأضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي جنوباً

تحدث وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن بعد جلسة مجلس الوزراء، قائلا: "وضعت مجلس الوزراء في أمرين اساسيين مهمين، الاول هو موضوع امكانية ان يكون لدينا مخازن قمح لوزارة الزراعة لاننا كنا اطلقنا قبل عامين خطة النهوض لقطاع القمح ولكن المفاجأة انه ليست لدينا مخازن حتى الان. أطلعت مجلس الوزراء على خطة متكاملة لوزارة الزراعة لن تكلف الدولة اللبنانية فلسا واحداً ستكون على عاتق الهيئات المانحة وستكون هناك آلية واضحة في هذا الإطار. سنعتمد على النموذج الأردني، حيث كنت قمت بزيارة الى المملكة الأردنية واطلعت على كل التفاصيل التي عملوا عليها في هذا الاطار، وطبعا ستكون عمليات التخزين ضمن المنطق العلمي وتمتد من ثلاث الى خمس سنوات بتكلفة اقل بكثير، نحن نتحدث عن مخازن ليس اكثر من 250 الف دولار لكميات معينة وبالتالي هذا الأمرّ إيجابي جدا خصوصا في ظل الازمة التي نعيشها".

وعن الأمر الثاني الذي أطلع مجلس الوزراء عليه، قال وزير الزراعة: "الرئيس نجيب ميقاتي اجتمع مع الوزراء والسفراء المعنيين لوضعهم في ما آلت اليه الأمور جراء الاعتداءات الاسرائيلية وتحديدا في جنوب لبنان، وانا منذ الثامن من تشرين الاول وضعنا أرقاما كوزارة زراعة مع المعنيين في منطقة الجنوب، اي كل الهيئات والاتحادات والبلديات بالإضافة إلى الصليب الأحمر وكشاف الرسالة والهيئة الصحية ومع الجميع لمتابعة ومواكبة ما يحصل من أضرار. من خلال الخارطة التي أظهرها أمامكم، تبين أننا نعمل، فهناك استهداف على سبيل المثال لكفرشوبا 48 مرة ونتحدث بطبيعة الحال عن أراضي زراعية احرقت بالكامل، هناك 2000 دونم تم إحراقهم بالكامل وهناك 4000 دونم تم إحراقهم بشكل جزئي هناك مليارات الدولارات من الخسائر الذي مني بها الاقتصاد الوطني والقطاع الزراعي في لبنان لأن السلة الغذائية التي يقدمها الجنوب من الناتج المحلي الوطني تفوق الـ28 الى 30 في المئة، فهذه الأرقام نضعها امام الرأي العام لأمرين أساسيين الاول حتى نقول اننا اصحاب حق وسنبقى ندافع عن حقنا ان كان مع الهيئات الأممية المعنية او من خلال الدعم المباشر لاهلنا في الجنوب اللبناني ان كان من خلال الحكومة اللبنانية او من خلال الهيئات المانحة".

أخبار لبنان

عباس الحاج حسن

الجنوب

القطاع الزرعي

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