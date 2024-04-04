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محفوض للـLBCI: اجراءات قاسية وإضراب في الافق إن لم تدفع المدارس لصندوق التعويضات

أكّد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوظ للـLBCI، أن الاستاذة سيلوحون بالاضراب وأن وزارة التربية تنذر المدارس الخاصة بإجراءات قاسية ان لم تسدد المتوجب عليها لصندوق التعويضات.